Burkina Faso: Réajustement des tarifs Orange money - L'ABCE dénonce des « hausses illégales et arbitraires »

En effet, a expliqué Marcel Kafando, président du comité de surveillance de l'ABCE, Canal+ Burkina a invité ses abonnés burkinabè à changer les décodeurs qu'ils utilisent actuellement contre un autre plus performant (HD) en payant la somme de 25 000 F CFA. Pourtant, a-t-il déploré, la même société Canal+ avait, quelques mois plus tôt, invité ses clients français à échanger gratuitement leurs décodeurs contre des décodeurs HD.

Ces mêmes incriminations ont été faites à la société ONATEL SA, à cause des mêmes pratiques de MOBICASH. Les responsables de l'ABCE ont dit avoir rencontré ceux de Orange Money, mais ils n'ont pas été convaincus par les arguments fournis par ces derniers pour justifier les augmentations. En plus des sociétés de téléphonie mobile à travers leurs produits mobile money, les pratiques de la société Canal+ Burkina ont été dénoncées par les responsables de l'ABCE.

Pour lui, il est clair que l'émission et la distribution de la monnaie électronique sont des opérations de banque, si bien que les services de dépôt, de retrait et de transfert ou virement d'espèces dans les agences émettrices de monnaie électronique du même émetteur, doivent être gratuits conformément à l'instruction n° 004-06 2014 du 25 juin 2015.

Pour l'ABCE, la hausse des tarifs n'est rien d'autre "qu'un acte règlementaire arbitraire qui ne brille que par son illégalité et son caractère abusif et doit être sanctionné comme tel".

Le réajustement des tarifs «Orange Money» n'est ni plus ni moins que des augmentations abusives et illégales. C'est, du moins, le point de vue des responsables de l'Association burkinabè des consommateurs de services de communication électronique (ABCE). L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée le 29 mars 2018 à Ouagadougou.

Pour les premiers responsables de l'ABCE, le «réajustement des tarifs» dont parle Orange Money est injuste et illégal, puisque l'instruction n° 004-06 2014 entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2014, a rendu gratuits 19 services de banque parmi lesquels les dépôts, les retraits ou encore les transferts d'espèces au sein de l'Union économique et monétaire ouest- africaine (UEMOA).

Le réajustement des tarifs « Orange Money Burkina » et le changement des décodeurs actuels contre ceux de Haute définition (HD) au prix de 25 000 F CFA, sont les causes de cette sortie médiatique.

