Gabon: Koula/Moutou - Les enfants et la passion du Basketball au bord de la Bouénguidi

Malgré de nombreuses difficultés rencontrées, Abel Moungombi et les amoureux de la balle orange ne se découragent pas. Ils disent être en manque de maillots, de ballons et bien d'autres ...

Passionnés de balle orange, ces jeunes basketteurs travaillent et espèrent atteindre le haut niveau. Ils disent tirer beaucoup de leçons des conseils de leur entraineur. Aussi, disent-ils, apprendre beaucoup des uns et des autres. « C'est une passion pour moi, le basketball. J'aime tellement tapoter à la balle orange que cette activité sportive me procure un réel plaisir. Je suis un enfant épanoui,confesse aisément Eprhaim.

Le vivre ensemble, le partage, le respect et surtout le fair-play sont entre autres valeurs que je partage avec ces enfants, qui demain, deviendront des professionnels » dit Abel Moungombi avec autant de conviction. Il dit croire et continuer d'entrainer les enfants, malgré certaines difficultés qu'il rencontre souvent.

Ils sont âgés de 10 à 14 ans. Deux jours par semaine, mercredi et vendredi, le Coach se retrouve avec ceux qu'il appelle affectueusement "mes enfants". Les séances d'entrainement s'imposent. Mais bien avant, c'est la prière. Ils se tiennent la main dans la main en formant un cercle et prient ensemble durant quelques minutes. Après la prière, les consignes ensuite viennent l'activité de basketball proprement dite.

