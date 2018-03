Congo-Brazzaville: Culture citoyenne - Lancement d'une campagne de sensibilisation à la paix

Ce mouvement citoyen nourrit l'ambition de quadriller toute la ville de Kinshasa ainsi que les institutions d'enseignement supérieur par l'installation des comités communaux et universitaires. Les jeunes des vingt-quatre communes de la ville capitale sont ainsi invités à prendre part à cette campagne sur la paix dont la vulgarisation se fera dans les quatre langues nationales : lingala, kikongo, tshiluba et swahili.

La campagne sera menée dans toute la République, sur le thème" Pour la paix durable et le développement de la RDC ". En l'organisant, la Cojecop voudrait inculquer aux jeunes certaines valeurs républicaines, à savoir l'amour de la patrie, la paix, le civisme, le respect des biens publics, etc., a indiqué son coordonnateur national, Michael Dandu.

