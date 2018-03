Rwanda: Droits de douane - Donald Trump suspend les importations de vêtements rwandais

La prochain Forum du Next Einstein aura lieu, en 2020, à Nairobi, la capitale Kenyane. Ce qui, jusque-là,… Plus »

Afin de stimuler l'industrie locale de l'habillement, les pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est ont décidé d'interdire complètement l'importation de vêtements et de chaussures usagés à l'horizon 2019.

L'administration Trump a mené une enquête dans les 3 pays et vient donc de sanctionner le Rwanda, en suspendant les importations des vêtements de ce pays. Une simple suspension, pas une sortie de l'AGOA, afin de contraindre Kigali à abandonner la taxation excessive des vêtements et chaussures de seconde main en provenance des Etats-Unis.

La décision de Donald Trump fait des heureux aux Etats-Unis : les membres de l'Association des textiles d'occasion et recyclés. Cette association avait dénoncé il y a un an l'imposition des droits de douane sur les exportations américaines de vêtements et chaussures d'occasion par le Rwanda, mais aussi l'Ouganda et la Tanzanie.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.