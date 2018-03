Cote d'Ivoire: "Paquinou 2018" - Une délégation de la diaspora ivoirienne dans le Bélier pour vivre l'événement

Il s'agit de renforcer les actions entreprises déjà depuis 2017 avec la jeunesse communale, l'ensemble des forces vives de la région de Yamoussoukro et aussi avec la jeunesse du Bélier car des missions ont aussi visité les localités de Toumodi en 2017 et Dimbokro en mars 2018.

Le Ministère de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur a élaboré un dispositif pour financer les investissements productifs de la diaspora et aussi un plan retour pour faire suite à l'appel du Président Alassane Ouattara qui avait demandé le retour d'expérience de la diaspora pour se mettre au service du Pays.

Cette délégation est aux cotés de la diaspora ivoirienne venue participer au festival de pâque au pays pour leur marquer le soutien du Ministère de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur dirigé par Ally Coulibaly et du gouvernement ivoirien dirigé par Amadou Gon Coulibaly, mais aussi sensibiliser la jeunesse de la région sur les dangers de la migration irrégulière.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.