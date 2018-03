Cote d'Ivoire: Millenium Challenge account - Première réunion du Conseil d'administration

La première réunion du Conseil d'Administration du Millennium Challenge Account-Côte d'Ivoire (Mca-Côte d'Ivoire) s'est tenue le 29 mars 2018. Présidée par le Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. le Ministre Patrick Achi, la rencontre, qui fait suite à la signature, en Novembre 2017 aux États-Unis, de l'Accord de don du Compact Côte d'Ivoire d'un montant de 524 740 000 dollars, a permis d'adopter des mesures relatives à la mise en œuvre du Programme Compact Côte d'Ivoire.

Dans son mot introductif, le Président du Conseil d'Administration, M. Achi Patrick a souligné « qu'en tant que membres statutaires du Conseil d'Administration, notre responsabilité est donc grande, et notre mobilisation et notre engagement doivent être permanents, avant l'entrée en vigueur du Don, durant l'exécution du programme et à sa clôture ».

Pour le Représentant du Chargé d'Affaires de l'Ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, M. Jeff Bryan« La Côte d'Ivoire est un partenaire important des États-Unis et nous considérons que le Compact est une des pierres angulaires de notre engagement avec le pays.

Les États-Unis ont quatre objectifs principaux en Côte d'Ivoire: soutenir la bonne gouvernance, encourager une croissance économique inclusive et transparente, promouvoir la santé de la population ivoirienne et aider à la réforme du secteur de la sécurité.

Nous partageons ces objectifs qu'une Côte d'Ivoire démocratique, prospère, saine et stable est bénéfique pour tous. De même, nous voulons utiliser le compact MCC comme un moyen de promouvoir la Côte d'Ivoire en tant que destination pour les affaires et l'investissement ».

Mahmoud Bah, le Directeur Résident Pays du MCC, a pour sa part, salué la participation de tous les membres du Conseil d'Administration. Il a indiqué à l'égard des membres du conseil, « Nous vous félicitons pour les avancées notables, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Votre engagement sera clé pour une bonne exécution du projet ».

Etaient présents à cette première réunion du Conseil d'administration: le Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Mme Kandia Camara, le Ministre des Transports, M. Amadou Koné, le Ministre de l'Economie et des Finances, M. Adama Koné, le Ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, Mme Anne Ouloto, le Ministre des Infrastructures Economiques, M. Amédé Kouakou, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mme Ramata Ly-Bakayoko, le Représentant du Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, M. Moussa Sanogo, Maitre Assa-Akoh Simone de l'Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire représentant la société civile, et M. Nabil Ajami de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire représentant le Secteur Privé. M. Mahmoud Bah et le Coordonnateur National du Programme Compact Côte d'Ivoire, Mme Aïda N'diaye-Riddick, membres observateurs non-votants, ont également participé à cette réunion.

Créé par ordonnance datée du 14 décembre 2018, le Conseil d'administration du MCA-Côte d'Ivoire compte onze (11) membres votants, dont huit (08) membres du gouvernement, ainsi que deux (02) représentants du secteur privé et un (01) représentant de la société civile sélectionnés à travers un processus ouvert et transparent.