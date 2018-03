Cote d'Ivoire: Aboisso - Près de 30 tonnes de produits prohibés incinérés

C'est dans ce sens que les éléments du lieutenant-colonel Signo Kouamé de la sous-direction des opérations de surveillance et d'intervention (sous son autorité) traquent, avec la plus grande rigueur, les contrebandiers.

A cette occasion, le directeur régional des douanes, colonel Fadiga Mohamed, a indiqué que cette incinération vise non seulement à répondre aux injonctions du directeur général des douanes mais également à dire aux opérateurs véreux que la récréation est terminée. Car il y va de la vie des populations, a-t-il ajouté. Il a également souligné qu'en plus du rôle fiscal, les douanes endossent aussi celui du social.

Pour lancer un message fort aux contrebandiers et fossoyeurs de l'économie ivoirienne, la direction régionale des douanes d'Aboisso a incinéré 19,500 t de produits pharmaceutiques non enregistrés (Ppne) et 984 Kg d'herbicides.

