Ce lancement fait suite au premier conseil d'administration piloté par Issa Sidibé, Directeur Général de Comoé Capital, le groupe Investisseurs & Partenaires, sponsor du fonds et Joël Cadier, Managing Partner de la banque d'affaires Keysfinance et Président du Conseil d'Administration de Comoé Capital, avec le soutien du groupe de l'Agence Française de Développement.

La mission de Comoé Capital est de soutenir le développement d'un tissu dynamique d'entreprises ivoiriennes pérennes et de promouvoir l'esprit entrepreneurial en apportant aux start-ups et aux Pme les plus dynamiques, un financement adapté et un accompagnement personnalisé pour leur permettre de réaliser leurs projets de croissance.

Face aux difficultés de financement auxquelles sont confrontées la plupart des PME ivoiriennes, Comoé Capital ambitionne d'apporter une solution de financement innovante, spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de ces Pme.

Comoé Capital réunit un tour de table de 4,4 Milliards Fcfa après une phase de préparation menée par ses co-fondateurs, Issa Sidibé et le groupe Investisseurs & Partenaires. Issa Sidibé est un entrepreneur disposant par ailleurs d'une solide expérience dans des fonds d'investissement et banques aussi bien en Europe (France, Luxembourg) qu'en Côte d'Ivoire. Investisseurs & Partenaires (I&P), est un groupe d'impact investing dédié aux Pme africaines fondé en 2002. I&P à travers le projet Ipdev2 a été l'initiateur de Comoé Capital et lui apporte du capital, une méthodologie et une expérience métier. I&P dispose par ailleurs d'un bureau à Abidjan et compte à ce jour une dizaine d'entreprises ivoiriennes dans son portefeuille.

« Comoé Capital s'adresse aux Pme et aux start-ups à fort potentiel de croissance issues de tous les secteurs d'activité et régions de Côte d'Ivoire, dont les besoins en financement se situent entre 20 millions et 300 millions Fcfa.

Au-delà du renforcement des fonds propres à travers une prise de participation minoritaire, Comoé Capital assure un accompagnement actif et personnalisé en fonction des besoins de chaque société (formalisation de leur gestion, renforcement de leur organisation, montée en compétences techniques et accélération de leur développement commercial) » explique Issa Sidibé.

Jean-Michel Severino, Président d'Investisseurs & Partenaires, explique : "Au nom de l'ensemble des actionnaires de Ipdev2, Investisseurs & Partenaires est très heureux de franchir cette nouvelle étape, deux ans après avoir démarré les travaux de création de Comoé Capital.

Nous sommes convaincus que le talent de son Directeur Général, Issa Sidibé et l'engagement de ses éminents actionnaires lui permettront de réussir sa mission et d'accompagner la croissance des jeunes pousses prometteuses du pays.

Comoé Capital s'inscrit ainsi naturellement dans la mission d'I&P de promouvoir l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs à travers de nombreux outils de financement. Comoé Capital contribuera activement à l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial Ivoirien et pourra compter sur le réseau de 10 fonds d'impact déployés par Ipdev2 dans 10 pays d'Afrique pour partager et diffuser son expérience."