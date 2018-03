Ile Maurice: Brand Magic Summit 2018 - Sous le signe du jubilé d'or de Maurice

Quels sont les ingrédients nécessaires pour qu'une marque dure plus de 50 ans ? Comment les marques actuelles survivent-elles dans un environnement numérique qui est constamment perturbé par les nouvelles technologies et les nouvelles marques émergentes?

C'est ce que devraient découvrir les participants durant la quatrième édition du Brand Magic Summit, qui se tiendra le vendredi 4 mai au Sofitel Imperial, Wolmar, Flic-en-Flac.

Des experts renommés dans le domaine du branding partageront leurs connaissances, leurs idées et leurs secrets avec 300 candidats. Le thème de cette année est celui du changement, de la transition et de la transformation.

Ces professionnels pourront ainsi débattre et discuter des problèmes stratégiques majeurs auxquels ils sont confrontés. Mind Initiatives, l'organisateur, a mis les bouchées doubles afin de faire coïncider cette édition avec les 50 ans d'Indépendance du pays.

Pa ailleurs, Katar Analysis entreprendra une étude avec 1 000 Mauriciens (face-à-face) de divers groupes socioéconomiques, âges, sexes et régions pour élire les dix premières marques locales («Top-of-mind»). Les trois meilleures marques remporteront chacune un trophée. Un panel de discussions réunissant des professionnels élaborera aussi sur l'histoire des marques mauriciennes depuis 1968.

Plusieurs sociétés parrainent le 4th Brand Magic Summit 2018, dont l'Association of Communication Agencies of Mauritius, Kantar TNS, La Sentinelle et Caractère Ltée, Cread FCB, Logos Productions, Grays, Sugar Splashes, Sofitel Imperial, Quantum, Etudes Ahnee Duval, Air Mauritius, Neopost Productions, DB Vision, Seriplus...

L'entrée est à Rs 20 000. L'inscription se fait en ligne à travers le site web www.brandmagicsummit.biz. Il est conseillé aux professionnels de s'inscrire le plus tôt possible et au moins cinq jours au préalable pour pouvoir bénéficier des facilités de remboursement de la Mauritius Qualifications Authority.