Sénégal: Parrainage des candidats à la présidentielle - Mame Mactar Gueye et le Rds «instruisent» Macky

Le Rds invite le chef de l'Etat à sursoir au dépôt de la loi prévue sur le parrainage des candidats à la présidentielle et de favoriser un large consensus entre acteurs du jeu politique. Dans un communiqué en date d'hier, jeudi 29 mars, Mame Mactar Guéye et cie se font en effet l'écho des préoccupations de l'opposition.

« Pour la Présidentielle de 2019, l'inquiétude des acteurs de l'opposition est d'autant plus légitime que le système de parrainage est étendu cette fois-ci à tous les candidats sans exclusive, avec tout ce qu'il comporte de risques d'invalidations indirectes, suite à d'inévitables parrainages multiples, à l'actif de probables électeurs analphabètes ou sous-informés, qui auront allègrement accordé leurs signatures à deux, trois ou quatre candidats, sous le prétexte, bien sénégalais, de ne vouloir vexer personne ! »

Et d'ajouter que « La concertation entre les plénipotentiaires de partis et de coalition, au ministère de l'Intérieur, ayant accouché d'une mésentente, la question a été soumise à l'arbitrage du chef de l'Etat. Lequel, en sa double qualité de candidat, ne saurait, de toute évidence, trancher en sa défaveur. Et le président Sall semble se trouver aujourd'hui dans le même labyrinthe électoral, où divaguait le président Abdou Diouf, au lendemain des contestations post-électorales de 1988 ».

Seulement, dira le Rds, « dans un esprit d'ouverture et de dépassement, le président Diouf décida, par décret, de la mise en place d'une «Commission cellulaire», composée d'experts de la Société civile, chargés d'organiser des concertations entre les partis politiques, en vue de la rédaction d'un code électoral qui emporterait l'adhésion de tous ».

En fin de compte, le Rds a faot remarquer que : « Compte tenu de l'actuel climat politique, délétère, lourd d'incertitudes, en raison des menaces et invectives auxquelles les Sénégalais, médusés, assistent, par médias interposés, entre le ministre de l'Intérieur et l'opposition, laquelle a juré d'empêcher par tous les moyens le vote de cette loi par l'Assemblée nationale », il invite le président Macky Sall à sursoir au dépôt de ce projet de réforme constitutionnelle sur le parrainage électoral.

Qui plus est, de « favoriser, préalablement à tout dépôt, et avec les bons offices de la Société civile, un large consensus entre les acteurs, qui parviendront certainement à adopter un modus operandi, profitable à tous ». Toute chose qui permettra d'aller à « des élections démocratiques et transparentes, respectant scrupuleusement la volonté populaire, et garantissant surtout la sauvegarde de la stabilité sociale et de la paix civile ».