Sénégal: Quantum horaire grugé - Serigne Mbaye Thiam n'exclut pas de repousser les examens

Pour les compositions, le ministre de l'Education a indiqué que « 76% des collèges ont organisé leurs évaluations, 10,44% l'ont fait partiellement et 12% n'ont pas tenu. Et de poursuivre : au niveau des lycées, 64% ont organisé des compositions contre 16, 47 % l'ont fait partiellement et 19,51 n'ont pas pu organiser les compositions ». Face à cette situation d'un quantum horaire impacté par les grèves, le ministre a déclaré : « nous n'excluons pas de repousser les examens nationaux, en faisant des évaluations ».

Serigne Mbaye Thiam a indiqué que le taux moyen national de suivi de la grève est de 36,34% au niveau de l'élémentaire, 53,97% pour le moyen secondaire. « Les mots d'ordre de grève sont plus suivis au niveau des écoles et établissements urbains que ruraux », a-t-il toutefois souligné.

Sans aller dans les détails, le Premier ministre a a rassuré les députés en déclarant : « nous ne sommes pas loin d'une solution par rapport à cette crise ». Non sans donner la parole au ministre de l'Education pour plus de précisions sur la situation actuelle des enseignements/apprentissages.

