Sénégal: Sortie de crise scolaire - Le Sudes décline ses trois propositions

Car, selon lui, « le gouvernement porte une lourde responsabilité dans cette grave situation de crise que traverse notre Ecole publique. C'est connu, le laxisme et le dilatoire dans le traitement des accords signés d'une part, les injustices et iniquités flagrantes dans l'allocation des indemnités d'autre part, en sont à l'origine ».

« Des négociations concluantes sur cette base, constitueront sans doute, des solutions de fond pour l'instauration d'une paix sociale durable dans le secteur public d'éducation. Celle-ci pourrait être consolidée par la négociation et la signature d'un pacte de stabilité de 3 à 5 ans, à la suite d'actes concrets pour la restauration de l'indispensable confiance entre l'Etat et le mouvement syndical enseignant », a relevé Amadou Diaouné.

Relevant que le quantum horaire a été pour l'essentiel insignifiant et que beaucoup d'établissements, du primaire au secondaire, n'ont pas organisé leurs compositions du premier semestre, le Syndicat unitaire et démocratique des Enseignants du Sénégal (Sudes) propose trois points de sortie de crise scolaire, notamment une augmentation substantielle de l'indemnité de logement des enseignants par tranches à paiement différé dans le temps pour la soutenabilité.

