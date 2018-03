Angola: Le ministre de la Construction termine l'inspection des travaux en cours à Cuanza Sul

Sumbe — Le ministre de la Construction et Travaux publics, Manuel Tavares, a assuré jeudi à Porto Amboim (Cuanza Sul), que les routes de la région étaient en cours de construction avec plus de qualité, visant une plus grande durabilité.

Le gouvernant qui parlait à la fin d'une visite dans la province qui visait à inspecter les travaux en cours, a dit avoir recommandé aux planificateurs, agents fiscaux et entreprises à travailler avec toute qualité et dans les délais contractuels.

« Les nouvelles routes et celles qui sont en cours de réhabilitation ont la qualité et nous étions heureux de savoir qu'il ya des améliorations du point de vue de la capacité de charge, ainsi que dans la finition, nous donnant l'assurance qu'elles auront une plus grande durabilité», a-t-garanti.

Manuel Tavares a exhorté l'Institut national des routes d'Angola (INEA) d'être plus proactif pour commencer à assumer des interventions locales pour prévenir des défauts dans les ouvrages et autres contraintes futures afin d'éviter des travaux avec des coûts plus élevés.

"Nous avons procédé au prélèvement des besoins en équipements existant afin d'effectuer les réparations sur les routes dans la première phase. Ensuite, nous allons acheter des kits à distribuer à l'INEA pour assurer la maintenance des mêmes », a-t-il. Concernant les travaux de réhabilitation des villes de Sumbe, Porto Amboim et Gabela, le ministre a avancé que certains devraient commencer cette année pour être inscrits dans le budget 2018.

«Nous travaillerons dans des macro-drainages de ces villes à mesure que les ressources financières seront disponibilité, et à cet égard, nous travaillerons avec le ministère des Finances afin que les montants soient canalisés dans ce sens», a promis le gouvernant.

À Cuanza Sul, le ministre a visité les infrastructures intégrées, les macro-drainages et les routes de l'intérieur de la province.