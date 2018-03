Sénégal: Le ngalakh de sud - Prêt pour la degustation !

La préparation du Ngalakh, un mets fait à base de mélange de patte d'arachide et de pain de singe (Jus) accompagné de arraw de mil, reste une tâche difficile mais passionnante pour celle qui le prépare. Pour le Catholique, il marque la fin du carême. Un temps de partage avec sa communauté mais aussi avec celle des autres, à l'image de la Tabaski, cette autre fête musulmane. Retour sur la préparation de ce mets tant convoité.

Tout se joue le jeudi saint. Même si les provisions sont faites une semaine avant le vendredi Saint, jour choisi par les catholiques pour faire le Ngalakh, le gros du travail se fait la veille.

Très tôt le matin, il faut se lever, le mil déjà pilé attend dans un coin. La préparation a déjà commencé et il faut le tremper dans de l'eau, le laisser reposer quelques minutes avant de le passer au rinçage, au séchage et de l'amener à la machine à moudre pour en faire sortir la farine. La deuxième étape consiste à donner forme à la farine en la travaillant pour en obtenir de fines boules appelées « arraw ».

Après cette étape, il faut le faire passer à la vapeur une première fois et attendre le lendemain pour reprendre la cuisson. Un travail très difficile et qui demande du temps. Cependant, on constate aujourd'hui, avec le manque d'espace dans les maisons et un manque de temps, les femmes optent pour le (Araw) tout fait.

La commande se fait dans les grandes surfaces tout comme dans le quartier où beaucoup de mères de familles, à l'approche de cette fête, s'adonnent à sa préparation. L'autre étape, c'est celle de la patte d'arachide et le tri du pain de signe.

En tant que catholique, mon Ngalakh se prépare dans la nuit du jeudi au vendredi matin. Le mélange de la pate et du pain de singe étant fait le soir du jeudi après le diner Au moment d'aller au lit j'y verse de l'eau. Deux marmites d'eau chaude suffisent pour donner le ton et laisser la pâté d'arachide et le pain de singe s'imprégner. Le vendredi, dès l'aube, on se met à pied d’œuvre.

Là, il faut rajouter de l'eau à la pâte, mélanger pour obtenir un produit homogène. Ensuite, il faut passer au tamis le pain de singe pour faire séparer les noyaux et toute autre fibre jusqu'à obtenir du jus fin, homogène.

Ensuite, laisser reposer le jus pendant quelques heures, le verser dans une autre bassine en tenant compte du fond qui peut contenir quelques grains de sable ou autres. Et voilà, le tour est joué, le jus est prêt, il ne reste qu'à le sucrer, le parfumer en attendant que le Arraw, à la vapeur pour une deuxième et troisième fois, soit bien cuit. Mélangeons le jus et le Arraw. Le Ngalak est prêt. Bonne dégustation. Bonne fête et à l'Année prochaine.