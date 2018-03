« Ouvrir une plateforme d'échange d'informations entre autorités et travailleurs de l'économie informelle afin d'accroitre leur compréhension mutuelle et d'initier des actions publiques concertées », tel est l'objectif de la rencontre d'hier, jeudi, entre le ministère du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles, l'organisation Dakar Focal City et le Programme d'Appui au Secteur Informel (PASI).

Trouver des solutions durables à l'occupation anarchique de l'espace public, à la gestion des marchés publics et au recasement des marchands ambulants a toujours été et est aujourd'hui encore une épine que l'Etat et les acteurs du secteur informel peinent à enlever du pied. Ablaye Ndoye, représentant du ministre du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles est revenu sur l'importance de la rencontre axée sur cette problématique hier, jeudi. Il a rappelé que «l'Etat a mis en place un projet dénommé Régime Simplifié pour les Petits Contribuables (RSCP), parce que la mission de l'Etat est de garantir à tout un chacun une sécurité sociale ».

Le représentant du ministre a par ailleurs relevé que « le code du travail n'a pas prévu le secteur informel, alors qu'on a légiféré pour tous les travailleurs ». Aussi, le problème qui se pose est « que les textes qui ont été créés ne prennent pas en compte les petits contribuables ». Pour trouver une solution, il a été créé « un RSCP, pour qu'on puisse, enfin, prendre en charge leur sécurité sociale comme il est mentionné dans l'axe2 du PSE », dira-t-il.

Pour sa part, Ismaila Dionne, coordonnateur du Programme d'Appui au Secteur Informel (PASI) soulignera lui l'urgence qu'il y a à mutualiser les efforts pour une solution pérenne. Il a tenu à rappeler « que les acteurs du secteur informel ne sont ni dans des activités illégales ni illicites », car « ils sont juste dans des activités informelles ».

Pour lui, la solution « n'est pas toujours la répression ; mais la régulation ». Et cela « peut concerner le local, la façon même de gérer l'activité ou la comptabilité ». On pourrait aussi y ajouter « l'accès au service financier ». Ne serait-ce que parce que par exemple« le fait de prendre un magasin, aller présenter ses marchandises, cela a un coût aussi », a-t-il signifié.

Quant à Adama Soumaré, coordonnateur de Dakar Focal City, il a embouché la même trompette que Ismaila Dionne en affirmant : « Tout notre travail consiste à amener les travailleurs du secteur informel à mieux s'engager avec l'Etat, à mieux comprendre les lois et règlements de ce pays-là, tout en faisant convenablement leur travail. Et plus tard, amener ces travailleurs à s'insérer dans le secteur formel », a-t-il indiqué.