Sénégal: Délibéré du procès de Khalifa Sall et cie, ce vendredi 30 mars - Jour de verdict, jour de verité !

Le juge Malick Lamotte, président du Tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière correctionnelle dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, et sa Cour suivront-ils ce jour, vendredi 30 mars, le réquisitoire du procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye demandant une peine d'emprisonnement ferme de 7 ans de prison contre le maire de la capitale sénégalaise Khalifa Sall ?

Voilà la grande question que devra régler le délibéré de ce procès attendu aujourd'hui. Un verdict aux implications politiques énormes, en rapport avec la présidentielle de 2019, mais devant se faire sans les greffiers en grève pour deux jours.

Dakar retient son souffle. Pour cause, c'est ce vendredi 30 mars 2018 que son emblématique maire depuis 2009 va savoir s'il sera condamné ou non par la justice dans le cadre de l'affaire dite de la caisse d'avance de la ville de Dakar.

Le Tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière correctionnelle dans cette affaire, présidé par le juge Malick Lamotte, est appelé en effet à rendre, sauf cataclysme, son délibéré en ce 30 mars, dans le procès opposant l'État du Sénégal au député-maire de la capitale sénégalaise Khalifa Ababacar Sall et ses sept co-prévenus.

Un procès ouvert depuis le 14 décembre 2017, pour un démarrage effectif des audiences le 23 janvier dernier, et qui a tenu en haleine le pays pendant près de 2 mois avant le juge Lamotte et sa Cour ne fixent le délibéré pour ce 30 mars. Reste à savoir si Khalifa Sall, principal accusé dans cette affaire et en détention préventive depuis le 3 mars 2017, continuera son séjour en prison ou non.

En tout cas, le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, a lui requis, le vendredi 16 février dernier, une peine d'emprisonnement ferme de 07 ans contre le maire socialiste de la capitale sénégalaise et son directeur administratif et financier Mbaye Touré. Il a demandé également au juge du tribunal correctionnel de Dakar Malick Lamotte de condamner les prévenus à payer une amende de 5.450 milliards de F Cfa.

Quant aux autres co-prévenus, le chef du parquet avait exigé, dans son réquisitoire, des peines allant de 5 ans à deux ans de prison dont un an avec sursis pour la seule dame de la compagnie Fatou Traoré. S'agissant de l'Agent judiciaire de l'Etat (Aje), Antoine Félix Diome, il avait réclamé, lors de sa plaidoirie, le montant de 6,8 milliards de Fcfa, pour le préjudice moral subi dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville. Des peines jugées excessives par la défense qui avait alors parlé de «procès de la démesure».

Ces lourdes sanctions réclamées par le parquet et la partie civile seront-ils infligées au maire de Dakar et co-prévenus ? Ou bien allons-nous assister à l'envers du décor dans ce procès que beaucoup d'acteurs, surtout de l'opposition, n'ont pas manqué de traiter de procès politique, destiné à écarter Khalifa Sall de la course à la présidence de la République?

En tout cas, le juge Malick Lamotte s'est voulu clair, lors du dernier jour du procès Khalifa Sall. Donnant le dernier mot de la séance avant de renvoyer le délibéré au 30 mars, il avait dit au public : «Ce procès est entré dans la vie de la juridiction...

Vous nous avez demandé de juger en droit, nous le ferons. Nous veillerons à faire preuve d'impartialité. Nous rendrons la justice au nom du droit ». Seule équation : le mouvement d'humeur du Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) qui a décrété un mot d'ordre de grève de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national et qui risque d'impacter la validité du délibéré.