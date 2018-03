Angola: Les autorités prolongent la date limite d'inspection du bois

Luanda — Le Ministère de l'agriculture et des Forêts (MINAGRIF) a étendu cette semaine, à 30 jours la période d'inspection du bois saisi par les autorités dans les différentes provinces du pays, a annoncé jeudi, le directeur des forêts, Nazaré Veloso.

Se confiant à l'Angop, le responsable a expliqué que la décision découle du grand volume de travail que la Commission ministérielle enregistre dans les régions respectives et a assuré que, après la fin de son travail, le MINAGRIF convoquera une conférence de presse pour présenter le résultat global de cette activité.

Nazaré Veloso a fait savoir que la Commission ministérielle avait déjà inspecté, en 30 jours, le bois retiré dans les provinces de Bengo, Cuanza Norte, Malanje et Cuanza Sul, manquant les provinces de Huambo, Benguela, Namibe, Lunda Sul, Cuando Cubango, Moxico et Lunda Nord.

L'inspection vise à évaluer la légalité de l'exploitation forestière dans le pays et faire le point sur le degré d'accomplissement du décret présidentiel n ° 274/17 du 10 novembre, qui a prolongé la campagne forestière / 2017 jusqu'au 31 Janvier 2018 au lieu de novembre ou décembre comme d'habitude.

La Commission, composée des ministères de l'Agriculture et des Forêts, Défense, Industrie, Intérieur, Commerce, ainsi que la Banque Nationale d'Angola (BNA) et l'Administration générale des impôts (AGT), cherche également de découvrir les raisons qui ont conduit les bûcherons à transiger et exploiter le bois après la fin de la campagne forestière / 2017, ainsi que la licence des entreprises exploratrices.

Le bois qui est légal, après avoir été inspecté, peut être négocié avec les propriétaires en mai prochain, tandis que le bois récolté illégalement sera confisqué par l'Etat.

La campagne forestière annuelle, qui commence en mai de chaque année, est une activité saisonnière développée sur sept mois.

En 2018, le pays disposera d'un nouveau modèle de licence, basé sur des contrats de concession forestière, qui apportera une plus grande sécurité juridique et supprimera les licences d'exploitation actuelles.

Ce modèle vise à promouvoir le plus haut degré de contrôle et d'inspection des ressources forestières et, par conséquent, la réduction du nombre d'entreprises impliquées dans le processus d'exploitation forestière et à avoir davantage confiance dans les agents économiques.