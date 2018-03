Sénégal: Casamance - Braquage à Bafican - Un mort et deux blessés

Les bandes armées replongent la région sud dans la violence. Un mort et deux blessés : c'est le triste bilan d'un braquage survenu hier, jeudi, à Bafican dans la commune de Nyassia. Des individus armés ont ouvert le feu sur des véhicules et une moto Jakarta avant de « s'évaporer » dans la nature. Un incident qui vient agresser une stabilité qui régnait depuis longtemps dans cette zone où les populations croyaient désormais révolus de tels actes perpétrés par des bandes armées.

L'axe Nyassia-Oussouye région renoue avec la violence, suite au braquage qui a viré au drame hier, jeudi, aux environs de 8h30, faisant 1 mort et 2 blessés, dans le village de Bafican, commune de Nyassia, dans le département de Ziguinchor. Des individus armés dont on ignore le nombre et l'identité ont surgi de la forêt, à hauteur de Bafican, pour se poster sur la route. Ils ont ouvert le feu sur des véhicules parmi lesquels celui d'un européen qui revenait du Cap Skirring.

Touché par balle, il a réussi à manœuvrer quelques kilomètres jusqu'à Nyassia avant de s'arrêter. Il a été très vite évacué à l'hôpital régional de Ziguinchor où il a été directement conduit au bloc opératoire de la structure sanitaire. Juste après le passage des véhicules, les bandes armées ont pris pour cible une moto Jakarta avec à bord deux personnes .Sommés de s'arrêter, les occupants de l'engin ont refusé d'obtempérer, mais ayant perdu le contrôle de la moto, ils ont heurté un manguier.

Grièvement blessé, le conducteur de la moto qui a succombé à ses blessures, a rendu l'âme sur place. Son compagnon blessé a été acheminé au poste de santé de Nyassia avant d'être évacué à l'hôpital régional de Ziguinchor.

Après leur forfait, les assaillants se sont « évaporés » dans la nature laissant sur place une série d'interrogations sur leur identité et sur fond de consternation et de tristesse. L'armée est intervenue et a pu maitriser la situation bloquant pendant quelques heures la circulation sur l'axe Nyassia-Oussouye.

Le trafic routier dans cet axe n'a repris que vers 11 heures. Difficile de connaitre l'identité des auteurs de ce braquage qui a plongé les populations de la zone dans la consternation et la psychose en cette veille de Pâque. Un braquage qui survient au moment où les populations du sud croyaient définitivement tourner la page des attaques et braquages.