Sierra Leone: Présidentielle au Sierra Leone - Le second tour s'annonce très indécis

Passé par le Commonwealth, le Fonds Monétaire international et la Banque Mondiale, Samura Kamara se présente sur son site officiel de campagne comme un « réformateur » et le champion de la croissance économique. Ses adversaires le surnomment « monsieur 10% » allusion aux commissions qu'il aurait empochées dans les passations de contrats publics.

En Sierra Leone, le second tour de l'élection présidentielle initialement prévu le mardi 27 mars a finalement lieu ce samedi 31 mars. Un second tour qui s'annonce très indécis entre le candidat du pouvoir, Samura Kamara, homme lige du président sortant Ernest Bai Koroma, et celui de l'opposition, l'ancien général Julius Maada Bio, arrivé en tête du premier tour avec une très faible avance.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.