Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Les formations en Big Data, Cloud, Iot dès la rentrée prochaine à l'ESATIC

Le séminaire qui a débuté le 29 mars, prendra fin ce samedi 31 mars, va permettre de définir des curricula et syllabus de formation et de certification. Pr. Miranda Serge, Pr. Gabriel Mopolo de l'Université de Nice, Dr. Zamblé Raoul d'Esatic étaient les conférenciers. Des projets d'innovation des étudiants de l'Esatic ont été présentés à cette rencontre.

Le séminaire ouvert aux professionnels, chercheurs ou ingénieurs des entreprises, des universités, vise, entre autres, à définir les opportunités qu'offrent ces outils (Big Data, Cloud et Iot) aux entreprises; expliquer leur utilisation dans certains domaines (agriculture, santé, industries, administration, etc.); établir des partenariats entre structures académiques et entreprises; déterminer les syllabus de formation, ainsi qu'élaborer un projet de convention-cadre entre l'Esatic et d'autres structures.

L'information a été donnée par le Pr. Konaté Adama, directeur de l'établissement, le jeudi 29 mars, lors du séminaire organisé à l'effet de l'introduction de ces formations dans le programme. « Nous avons en projet de délivrer des masters de niveau supérieur où les étudiants seront appelés à développer, à réfléchir, à proposer des solutions qui vont améliorer les conditions de vie et de travail des populations », a-t-il indiqué. « Les Big Data, Cloud et Iot: trio gagnant pour atteindre la performance en entreprise », tel est le thème sur lequel les conférenciers ont planché.

Dès l'année académique 2018-2019, les formations spécialisées en Big Data, Cloud et/ou Iot (internet des objets) se feront à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication (Esatic), établissement public sous la tutelle du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste.

