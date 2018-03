Ile Maurice: Rémunération - Le boni pas calculé sur le salaire minimal intégral?

Pour sa part, Reeaz Chuttoo, membre de la Confédération des travailleurs des secteurs privé et public, soutient qu'il a appris que le boni de fin d'année se- ra calculé sur Rs 8 500. «Au niveau de notre confédération syndicale, nous allons insister, lors de la prochaine réunion du conseil, pour que la MRA top up le boni de fin d'année par Rs 500.» Reaz Chuttoo a aussi insisté sur le fait que l'allocation de Rs 500 ne doit pas être accordée aux employeurs qui ont la capacité de payer. «Si on se lance dans la logique actuelle, on finira par subventionner les salaires des sociétés florissantes dans le secteur de service. Il faut que cette allocation soit accordée uniquement aux entreprises en difficulté.»

La raison : «Il y a plus de déductions à faire dans le salaire d'un ouvrier étranger que dans celui des Mauriciens. Dans le salaire des ressortissants, les patrons des entreprises ont commencé à déduire le loyer mensuel et l'allocation de nourriture qui avoisinent les Rs 2 300.»

Faizal Ally Beegun, dirigeant syndical de la Textile Manufacturing Industries and Allied Workers Union, partage cet avis. Il affirme que bon nombre de travailleurs de la zone franche l'ont informé qu'ils ont eu des réunions avec les directions des entreprises. Ces dernières leur ont fait savoir que le boni de fin d'année ne sera pas calculé sur le salaire minimal de Rs 9 000. Et encore moins sur la somme de Rs 8 140.

Au NWCC, on insiste sur le fait que le mécanisme utilisé pour arriver aux Rs 9 000 destinées aux employés hors zone franche comprend la compensation salariale de Rs 360 et une allocation Rs 500 de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Pour les travailleurs de la zone franche, le salaire minimum de Rs 8 140 inclut déjà la compensation salariale annuelle de Rs 360. Une allocation mensuelle de Rs 860 est aussi payée par la MRA pour ramener le revenu par mois à Rs 9 000.

