Ile Maurice: Des gros dossiers impliquant des proches du gouvernement à l'ICAC

En compagnie de leur homme de loi, Me Jean-Claude Bibi, un comptable de l'Irrigation Authority et un auditeur avaient porté plainte à l'ICAC en novembre 2017. Ils avaient accusé deux cadres de cet organisme d'avoir effectué des paiements qui, selon eux, ne sont pas légaux.

Jeetendrasingh Seedhyan, accompagné d'un avocat, a porté plainte à l'ICAC contre le ministre Sudhir Sesungkur, l'accusant d'«using office for gratification» l'année dernière. Le plaignant est l'époux de Pamela Seedhyan, qui avait, elle-même, fait des allégations de harcèlement sexuel à l'encontre du ministre. L'habitant de Trou-d'Eau-Douce reproche au ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance d'avoir tenté «d'acheter sa conscience».

Deux nouveaux gros dossiers pour l'Independent Commission Against Corruption (ICAC). Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a annoncé, mardi 27 mars, au Parlement, que les rapports des Fact-Finding Committees (FFC) institués pour se pencher sur la hausse salariale de Vijaya Sumputh, alors directrice exécutive du Cardiac Centre, et sur Youshreen Choomka, ont été remis à l'ICAC.

