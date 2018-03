Sénégal: Erosion côtière - Un universitaire préconise des "solutions alternatives, urgentes et durables"

Le spécialiste en environnement, a, dans son exposé, fait état de la disparition de la langue de Barbarie sur plusieurs kilomètres, l'abandon de localités et sites touristiques dont notamment : Doune Baba Dièye, Keur Bernard et plusieurs campements.

Selon lui, un problème réel de sécurité des pêcheurs se pose lors de la traversée de cette brèche où "l'on enregistre des centaines d'accidents de navigation chaque année, occasionnant plus de 300 noyés ou disparus entre octobre 2003 et avril 2017".

Le professeur de géographie à l'UGB introduisait une communication sur : "Changement climatique et érosion côtière de Saint-Louis : état des lieux des connaissances et des solutions", à l'occasion d'un forum organisé par la Convention des Saint-louisiens (30 au 31mars).

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.