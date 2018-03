Guinée: Crise poste électorale en Guinée - L'opposition accentue la pression

Le lendemain mercredi, ce sont les communes de Matam et Ratoma qui vont accueillir les manifestants. À Matam, la marche débute à Bonfi marché pour se terminer à la mairie via le carrefour Constantin, en empruntant l'autoroute Fidel Castro. Dans la commune de Ratoma, les manifestants partiront du carrefour Centre Emetteur(Kipé) de Kipé pour la mairie.

Le mardi 3 avril, les opposants projettent deux marches simultanées dans les communes de Dixinn et Matoto. Pour ce qui est des itinéraires, l'opposition compte marcher à Dixinn de l'Heliport de Belle vue à la mairie en passant par Dixinn terrasse. A Matoto, elle marchera entre le rond-point de Matoto et la mairie en passant par le rond-point de la Tannerie.

