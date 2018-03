Afrique: Les arbitres africains pour la Coupe du monde, Russie 2018

D'ici au coup d'envoi de l'épreuve en juin, les arbitres, arbitres assistants et arbitres assistants vidéo seront suivis et soutenus individuellement par le département de l'Arbitrage de la FIFA afin d'assurer une préparation optimale. Après Coverciano, tous les arbitres participeront à un dernier séminaire à leur camp de base de Moscou, dix jours avant le coup d'envoi de la compétition, avec notamment un atelier spécifique sur l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Au cours des trois années écoulées, des séminaires préparatoires ont été organisés pour les arbitres et arbitres assistants candidats, sur des thèmes aussi divers que le fair-play, la protection des joueurs, l'image du football, la cohérence et l'uniformité des décisions, la lecture technico-tactique du jeu et la compréhension des différentes mentalités des joueurs et des équipes.

Les préparatifs pour la compétition ont débuté dès septembre 2014, non seulement pour les 32 équipes participantes, mais aussi pour les 53 trios d'arbitres FIFA du monde entier présélectionnés. Le choix du groupe final d'arbitres qui officieront en Russie a été effectué sur la base de leurs compétences, de leur personnalité, de la qualité de leur compréhension du football ainsi que de leur capacité à lire le jeu et appréhender les approches tactiques des équipes.

