Madagascar: Ouverture du bureau de la CAF à Madagascar

« Vous m'avez donné le grand honneur de vous représenter et maintenant vous m'avez encore honoré en venant dans ma ville natale pour assister à l'inauguration de ce bureau. Ce n'est pas facile de voyager ici, mais vous êtes venus me manifester votre soutien. Cela montre à quel point vous me soutenez. Je vous assure une fois encore que je vais travailler dans le meilleur intérêt du football continental », a déclaré le Président Ahmad Ahmad.

Le Président Ahmad Ahmad a profité de l'occasion pour renouveler sa sincère gratitude aux présidents des fédérations qui l'avaient porté à la tête de la Confédération Africaine de Football il y a juste une année et a renouvelé l'assurance qu'il ne cesserait de se battre pour eux et avec eux pour le renforcement du football africain.

