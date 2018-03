Congo-Brazzaville: Diables rouges Football - Qui succédera à Sébastien Migné ?

Pour l'heure, Barthélémy Ngatsono se charge de l'équipe : regroupement ou matchs amicaux, notamment les journées Fifa si possible. En rappel, Sébastien Migné a totalisé huit matchs sur le banc de touche des Diables rouges. Quatre défaites, trois nuls et une seule victoire (2-0) récemment face à la Guinée Bissau, en match amical comptant pour la journée Fifa, le 24 mars à Paris, en France.

L'objectif premier du sélectionneur qui viendra sera, sans nul doute, le même qui avait été assigné à Sébastien Migné : la qualification du Congo à la CAN Cameroun 2019. Logé dans le groupe G pour ces éliminatoires, le Congo est l'avant-dernier avec zéro point, une défaite en un match (1-3) contre la République démocratique du Congo. Rien n'est donc perdu pour les Diables rouges. Mais le match du 7 septembre s'annonce décisif. Une victoire leur permettra de se repositionner et d'espérer.

La Fédération congolaise de Football (organe technique) et le ministère des Sports et de l'éducation physique feront sans nul doute le point dans les jours à venir. À partir de là, la procédure du choix du successeur de Sébastien Migné va se dessiner. Appel à candidatures ou choix direct et concerté des deux structures ?

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.