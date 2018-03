Congo-Brazzaville: Notre chocolat de Pâques

Et si notre Pâques appelait à offrir un repas aux opprimés, à ces milliers d'enfants qui ne peuvent plus pénétrer dans l'intimité familiale ? Dans la symbolique de la résurrection, tentons de nous replonger dans l'hospitalité légendaire de nos traditions en revivifiant l'esprit communautaire. Voilà, sûrement, le sens que l'on peut donner à la fête. Celle que célèbre déjà la famille africaine.

Et si notre chocolat de Pâques était tout simplement le partage. Parce qu'elle est l'occasion de sonder son âme et sa conscience, la Pâques colorerait bien le sentiment du partage et du vivre ensemble, deux notions consubstantielles de notre richesse culturelle. Célébrer la solidarité en partageant un moment de convivialité en famille et surtout avec ceux dont la solitude a ruiné les espérances.

