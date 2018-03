Congo-Brazzaville: Marché de l'emploi - Les étudiants invités à participer aux concours sous-régionaux

L'insertion socio-professionnelle des jeunes Congolais dans les domaines des douanes, de la technologie appliquée, l'économie et des Finances, l'hôtellerie et le tourisme permettra à l'Etat de diversifier son économie, essentiellement dépendante des industries du secteur extractif, notamment le pétrole et les mines.

L'appel a été lancé par la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Ebouka Babakas, à l'occasion d'un atelier d'échange avec les étudiants de l'université Marien-Ngouabi, le 30 mars à Brazzaville, sur les thèmes «Etat des lieux du marché de l'emploi et l'initiative privé au Congo », « Les prérequis pour l'exercice de l'entrepreneuriat par les jeunes », « Les sources de financement possibles pour des TPE et PME».

« La Cémac a adopté un programme économique régional qui épouse les contours de nos priorités dans les domaines des transports, de l'énergie, de la protection de l'environnement, de la formation et de la recherche », a indiqué la ministre du Plan, avant de relever que la mise en œuvre de ce programme régional exige des ressources humaines de qualité afin de développer l'entrepreneuriat des jeunes via des initiatives d'auto-emploi.

A cet effet, les gouvernants devraient offrir aux jeunes de la sous-région des perspectives de renforcement de capacités en parfaite adéquation avec l'impérieuse nécessité de diversifier leurs économies, a-t-elle expliqué.

Signalons qu'au niveau national, le gouvernement élabore actuellement son cadre programmatique de développement pour les années 2018-2022 en retenant deux axes prioritaires, à savoir la diversification de l'économie par l'agriculture et le tourisme ainsi que les industries puis, le développement sur le capital humain.

L'atelier d'échange qui a réni les étudiants et la ministre du Plan entre dans le cadre de la dixième édition de la journée de la Cémac (Communauté écocomique et monétaire d'Afrique centrale), célébrée le 16 mars dernier, sur le thème « Le renforcement de l'entrepreneuriat des jeunes comme gage du développement inclusif et soutenu de la Cémac ».

Mise ne vigueur en 1999, la Cémac est un sous-ensemble de l'Afrique centrale qui réunit six Etats ayant l'usage du franc de la coopération financière en Afrique comme monnaie commune. Il s'agit du Congo, du Cameroun, du Tchad, du Gabon, de la Centrafrique et de la Guinée équatoriale. Créée sur les cendres de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, la Cémac vise une intégration économique et monétaire de cette sous-région.