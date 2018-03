Sénégal: Etudes supérieures - Le Sénégal compte 162 635 étudiants depuis 2017

Selon le rapport annuel de performance 2017 du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, le Sénégal le Sénégal a dans ses universités 162 635 étudiants sont 47 195 dans les universités privées.

Le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation a organisé, ce vendredi à Dakar, son atelier de validation de la revue annuelle des performances 2017 dudit ministère. En 2017 l'enseignement supérieur public a reçu 114 840 étudiants régulièrement et l'enseignement supérieur privé a reçu dans ses rangs 47 795 étudiants. Cela fait une population estudiantine de 162 635 contre 151 989 en 2016 au Sénégal. Le ratio d'étudiants pour 100 000 habitants est passé dans le même pays de 1071 en 2016 à 1099 étudiants en 2017. Autres résultats évoqué par le document présenté aux acteurs il y a eu la réorientation su système d'enseignement vers les STEM. L'intégration des Tic dans les stratégies dans les stratégies d'enseignement s'est traduite 2017 par la mise en ligne de 943 cours dans les établissements d'enseignement supérieur.

Le programme «un étudiant un ordinateur» a été exécuté très bien aussi pour l'amélioration de l'environnement numérique du travail avec les résultats suivants : 50 025 étudiants bénéficiaires soit plus de 30% des effectifs universitaires. Cela fait que 55% des étudiants de l'Ucad disposent d'un ordinateur avec ce programme de même que 83% de ceux de l'Université Gaston Berger de Saint Louis (Ugb), 66% de l'université de Thiès, plus de 80% des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey (Uadb), 93,45% des étudiants de L'Université Assane Seck de Ziguinchor. Pour l'université virtuelle du Sénégal, tous les étudiants disposent d'un ordinateur portable. Les universités publiques sénégalaises disposent depuis 2017 d'un réseau intranet et sont relié à l'Agence de l'informatique de l'Etat (Adie) avec une bane intranet.

Pour la qualité des résultats des examens pour l'année universitaire 2016-2017, le taux de promotion s'est amélioré avec une moyenne de 65% pour la Licence 1 et de 55% pour le taux de réussite en licence 3. Pour ce qui est de l'assurance qualité, des cellules internes d'assurance qualité (Ciaq) sont fonctionnelles dans toutes les universités publiques et dans 90 établissements privés. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Invation, Mary Teuw Niane a dit que l'Anaq a évalué globalement 96 programmes, dont 26 pour le public et 70 pour le privé. Sur le plan de la recherche, le rapport apprend que l'acquisition du supercalculateur est en cours, le projet télémédecine de Guédiawaye est fonctionnel et les équipements sont acquis et en cours d'installation dans certains Eno. Dans le cadre du Papes 50 projets pour les femmes-chercheures ont été financés pour u montant de prés de 150 millions de francs Cfa.