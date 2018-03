Ile Maurice: Rapport de l'Audit - «Les années se suivent et se ressemblent», selon la population

Une fois de plus, le rapport de l'Audit, rendu public mardi 27 mars, n'a pas été tendre avec l'administration publique. Celle-ci est, au contraire, vivement critiquée. Cette fois encore, ce sont les mêmes ministères qui sont pointés du doigt, notamment en ce qui concerne les manquements au niveau de la gestion des fonds publics.

Le titre du plus mauvais élève revient au ministère de la Santé. Notamment à cause des équipements défectueux et qui posent bon nombre de problèmes au sein des établissements de santé. La Sécurité sociale n'est pas en reste. Celle-ci est mise en avant car elle continue à payer des prestations sociales à des personnes... décédées. Il y a aussi quelques petits planteurs qui doivent des millions au ministère de l'Agro-industrie car il n'y existe aucun mécanisme pour veiller au remboursement.

Pourtant à chaque fois que le rapport de l'Audit est rendu public, le gouvernement annonce la mise sur pied d'une unité au sein de chaque ministère pour veiller à ce que les fonds publics soient utilisés à bon escient. Mais les années passent et se ressemblent et rien n'est fait. C'est du moins ce que pensent ces Mauriciens qui ont accepté de donner leur opinion sur toute cette affaire.

Reshad Adboolah, 53 ans, self-employed

«Il y a définitivement un gros gaspillage concernant les fonds publics. Selon moi, si ces failles ont été repérées, il faut que chaque ministère rembourse la somme dépensée 'inutilement'. C'est seulement de cette manière qu'il n'y aura pas de trou 'énorme' dans les caisses publiques. Les ministères où le plus de gaspillage est constaté devraient être mieux ciblés.»

Nawsheen Putaroo, 32 ans, marchand

«La construction de la route Terre-Rouge-Verdun est l'un des projets qui ont coûté le plus au gouvernement. Selon moi, ce sont surtout les projets de construction qui nécessitent le plus d'argent. La construction des rues et des drains, entre autres. C'est chagrinant, je trouve que le gouvernement devrait plus venir en aide aux démunis au lieu de dépenser des sommes exorbitantes autrement.»

Patrick Désiré, 43 ans, self-employed

«Ce n'est que le début. Les plus grosses catastrophes restent à venir avec le projet du Metro Express. Maurice est trop petit pour ce genre de projet. Nous sommes en train de perdre énormément avec le métro léger.»

Raveena Annick, 38 ans, infirmière

«Le gouvernement et les différents ministères devraient doublement réfléchir avant d'effectuer de grosses dépenses. Car il s'agit de l'argent des contribuables. Peut-être qu'au lieu de dépenser inutilement, l'état aurait dû travailler sur d'autres projets qui seront vraiment bénéfiques à la population.»

Roopmani Vayapooree, 58 ans, femme au foyer

«Nous constatons que ce sont les secteurs de la santé et de la construction qui font le plus de dépenses. Et c'est navrant de faire ce constat. À Maurice, notre service de santé laisse vraiment à désirer. Récemment, nous avons appris qu'il y a plusieurs appareils qui ne fonctionnent pas dans les hôpitaux.»

Nazir Soobratty, 60 ans, retraité

«Il y a trop de gaspillage. Certains secteurs ne sont pas du tout équilibrés et dépensent trop d'argent. Le gouvernement devrait faire une enquête plus approfondie dans ce genre de cas.»

Rajen Gaya, 65 ans, retraité

«J'ai écouté les propos du syndicaliste JayenChellum. Je suis parfaitement d'accord avec lui et je soutiens son point. Il faudrait mettre sur pied un audit qui se concentrera particulièrement sur les dépenses effectuées par les différents ministères. Les rapports finals devront ensuite déboucher sur des enquêtes.»

Fayaz Pankaan, 38 ans, fonctionnaire

«Oui il y a énormément de gaspillage. Mais selon moi, les dépenses de l'ancien régime étaient plus élevées. Par exemple, lorsqu'il avait décidé de changer les plaques d'immatriculation, il y avait tout un cinéma. Les policiers étaient mobilisés sur les routes et ont fait des heures supplémentaires. Du coup, de grosses sommes d'argent ont été déboursées pour les payer.»