Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Aucun retard dans nos projets, malgré les bâtons dans les roues»

Pravind Jugnauth n'a cependant pas manqué de critiquer ses détracteurs. «Ena bann psedo protekter lenvironman ki pé fer tapaz zis lor sertin bann prozé. Mais nous, nous voulons que le pays se développe davantage. Et même le rapport Moody's reconnait que le gouvernement est en train de poursuivre sur une politique de relance. On nous a félicités sur notre croissance. Le rapport a même conclu que notre dette publique est en baisse.» Il a terminé son discours en assurant la population que «pas un sou ne tombera dans le coffre de quiconque».

«Nous sommes en train d'accorder une attention particulière aux projets d'infrastructures routières. Nous voulons trouver des solutions aux bouchons à travers l'île», devait confier le Premier ministre à l'assistance. Et de préciser que les ronds-points Dowlut, Pont-Fer et Jumbo vont changer drastiquement car trois fly-overs y seront construits.

Rs 6 milliards. C'est ce qu'on perdrait chaque année à cause des embouteillages sur nos routes, selon le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Raison pour laquelle le gouvernement a initié plusieurs projets afin de remédier à ce problème. Et de lancer une pique à ses détracteurs : «Nous n'avons pris aucun retard dans nos projets bien qu'on nous mette des bâtons dans les roues.» C'était lors du lancement du projet New Jumbo Junction, à Phoenix, ce vendredi 30 mars.

