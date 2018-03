Burkina Faso: Incivisme - ils perdent 16 millions de FCFA en tentant d'échapper à la police

D'une valeur estimée à un peu plus de seize millions de francs CFA par les spécialistes de la question, les matériels saisis ainsi que les quatre contrebandiers interpellés ont été remis par le Commissaire de Police Ousmane OUEDRAOGO, Chef du SRCSR/Centre, à l'Unité Anti-Drogue de la Police Nationale et aux services des Douanes pour les suites judiciaires à donner à ces deux affaires.

-huit (08) motocyclettes de marque APSONIC et HAOZIN non dédouanées;

Les matériels interceptés à ces deux occasions par le Service Régional de la Circulation et de Sécurité Routière du Centre (SRCSR/Ouaga), en charge de ces deux carrefours dans la ville de Ouagadougou, se composent de produits de contrebande et se présentent comme suit :

Quatre (04) motocyclistes lourdement chargés se déplaçant en file indienne forcent le passage à un feu rouge, tentent d'échapper au dispositif d'interception de l'équipe de la circulation routière et finissent également face et cargaison contre le goudron grâce au concours d'une équipe de la Brigade Anti Criminalité (BAC) de Ouagadougou de passage pour une mission de patrouille.

Les quatre compères ignorent les injonctions du policier qui les invite de loin à ralentir, "brulent" allègrement le feu tricolore et amorcent le contournement du rond-point, sans ralentir. Dans cette manœuvre, le motocycliste de tête fait une chute libre, entrainant le reste du peloton avec lui sur le bitume. A la vue des policiers qui s'approchaient, les quatre acolytes prennent la poudre d'escampette, abandonnant ballots et engins sur place.

