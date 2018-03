Burkina Faso: Cité des arts de Bobo Dioulasso - Le président du Faso promet la bâtisse pour la 20e édition de la SNC

La promotion des lauréats étant une question récurrente, le Président Roch Marc Christian KABORE a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour un accompagnement réussi et porteur d'un réel épanouissement tant au plan national qu'international et ce pour compter de cette 19ème édition.

En réponse aux doléances des artistes, le Président du Faso a affirmé en avoir pris bonne note. « Je peux vous assurer de mon engagement à œuvrer à leur prise en compte pour une amélioration sensible de vos conditions de travail, mais également par une contribution à l'économie, au développement de notre économie par une participation plus active de la culture, des arts, des lettres et du tourisme » a-t-il souligné.

Le chef de l'État s'est toutefois félicité du « dynamisme, de la créativité des artistes et le succès de cette édition ». Cela est la preuve que « notre pays vaincra toutes les adversités auxquelles il fait face ». Il s'est dit « convaincu que c'est en nous appuyant sur un socle culturel fort et riche que nous pourrons actionner durablement les leviers du développement humain dans notre pays ».

S'adressant aux artistes, le Président Roch Marc Christian KABORE a dit sa satisfaction d'être une fois de plus à leurs côtés à l'occasion de cette 19ème édition de la Semaine nationale de la Culture. Il a déploré le contexte sécuritaire de la présente édition qui se déroule à « un moment où notre pays a subi des attaques des forces du mal qui tentent de s'opposer à la construction de l'Etat démocratique et solidaire auquel nous aspirons ».

Confiants en votre détermination pour le développement culturel et touristique, a-t-il dit à l'endroit du Président du Faso, « nous souhaitons que la Semaine nationale de la Culture soit pour l'avenir un véritable laboratoire de mise en œuvre d'une politique économique de la culture et de la création ».

