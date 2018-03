Cote d'Ivoire: Innovation technologique - Les "Big Data", un défi pour l'Afrique

A en croire Conrad Gbaguidi, « avec cette technologie, on peut aller jusqu'à changer le modèle économique de l'entreprise ». C'est pourquoi dira-t-il, « la Big data est une nécessité pour les entreprises qui veulent évoluer et même indispensable pour celles qui souhaitent se maintenir ».

Selon lui, « avec les Big data, les entreprises ont aujourd'hui la possibilité de savoir ce qu'on dit sur elle sur les réseaux sociaux (twitter, Facebook, Whatsap). Elles ont la possibilité de connecter leur système de gestion aux réseaux sociaux pour avoir des informations à jour et en temps réel. Pour savoir si on est bien vu ou non. Un supermarché peut savoir quand elle aura beaucoup de clients pour achalander ses produits et améliorer ses ventes, en écoutant ses données. Les maisons de téléphonie peuvent aussi choisir les meilleurs moyens de faire des promotions, traiter les données, aller à l'essentiel, atteindre un pourcentage élevé de la cible et à moindre coût. »

Mieux, confie-t-il, « il y a aujourd'hui plus de téléphones portables et de tablettes en Afrique qu'aux États-Unis alors qu'il y a 30 ans, le téléphone fixe, c'était dans un foyer sur 20, les 19 autres n'en avaient pas. Autant dire que le téléphone n'était pas donné à tout le monde. Mais 30 ans après, chacun a au moins deux téléphones mobiles, ce sont des données à exploiter par les entreprises africaines pour améliorer leur rentabilité malheureusement ce n'est toujours le cas », confie M. Gbaguidi.

