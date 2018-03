Sénégal: Près de 53.000 Sénégalais ont participé aux missions de maintien de la paix de l'ONU (officiel)

Parlant de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance prévue le 4 avril prochain, le colonel Abdou Ndiaye a laissé entendre que le thème : "Contribution des Forces de défense et de sécurité à la paix et à la sécurité internationale" illustre tous les efforts consentis par les pouvoirs publics pour remplir un dispositif de la constitution.

Cela a été possible parce qu'"après notre indépendance en 1960, le législateur sénégalais a décidé de participer à la sécurité collective, soit par des mécanismes régionaux et internationaux", a expliqué le directeur de la DIRPA.

