Sénégal: La cartographie du secteur privé de la santé est une aubaine pour le système de santé (ministère)

Au niveau national, il existe en moyenne 0,8 SPS de soins pour 10.000 habitants. Les milieux urbains abritent 86,8% des SPS, 57,2% des SPS pharmaceutiques et 46,5% des SPS médicales sont âgées de 10 ans ou plus.

Les SPS sont subdivisées en 2 catégories, à savoir, d'une part les SPS médicales ou paramédicales (54%), les SPS de soins (44,5%), les SPS dentaires (8,9%), les SPS de diagnostic (1,2%) et d'autre part, les SPS pharmaceutiques (45,4%) composées des pharmaciens (38,6%) et des dépôts (6,8%).

Il ouvrait les travaux de l'atelier de dissémination du Rapport de la cartographie du secteur privé de la santé au Sénégal initié par son ministère en collaboration avec l'Alliance du secteur privé de la santé avec l'appui financier de l'USAID et SHOPS plus.

M. Mbengue ajoute que ce sont les résultats dans les domaines de la planification familiale, du Vih/sida, de la santé maternelle et infantile et des autres aspects de la santé, y compris l'élimination de décès évitables de mères et d'enfants qui en seront davantage renforcés.

Dakar — La réalisation de la cartographie du secteur privé de la santé est une aubaine qui permet d'exploiter pleinement le potentiel du secteur privé à stimuler l'engagement des secteurs publics et privé à améliorer les résultats de santé, a dit, vendredi, le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Papa Alassane Mbengue.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.