Sénégal: Fête de l'indépendance - Un détachement aux attributs de l'ONU, de l'UA et de la CEDEAO va défiler (officiel)

"Environ 8160 civils, 3949 militaires et paramilitaires, 9 aéronefs, 385 véhicules, 94 motos, 75 chevaux et 25 quads vont participer au défilé prévu au Boulevard du général De Gaulle", a indiqué le directeur de la DIRPA.

"Contribution des Forces de défense et de sécurité à la paix et à la sécurité internationale" est le thème choisi pour la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Sénégal.

Il y aura cette année, pour le défilé à pied, un détachement de l'armée, de la gendarmerie et de la police avec des attributs de l'Organisation des Nations unies (ONU), de l'Union africaine (UA) et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), autorités pour lesquelles ils effectuent des missions", a-t-il dit.

