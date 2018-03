Sénégal: Financement - L'UE et le Sénégal signent trois conventions de plus de 15 milliards de FCFA

Trois conventions de financement d'un montant de 22.900.000 euros soit environ 15.021.415.300 FCFA ont été signées par Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et Joaquin Gonzalez-Ducay, ambassadeur de l'Ue. La sécurité, les transports et le commerce sont les secteurs concernés.

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba et l'ambassadeur de l'Ue ont paraphé hier, trois conventions de financement. Elles concernent la sécurité, les transports et le commerce. Selon Amadou Ba, le montant cumulé pour ces trois projets du 11ème Fonds européen de développement (Fed) est de 22.900.000 euros soit environ 15.021.415.300 FCFA. Il a précisé que le premier financement d'un montant de 6,5 milliards de FCFA porte sur le « Programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l'Ue » (Sensec) dont l'objectif global est de prévenir et réduire les facteurs de déstabilisation interne et externes de l'Etat du Sénégal pour préserver son potentiel de développement.

Concernant le « Projet régional de gouvernance transport » d'un montant de 2,6 milliards de FCFA, il vise à contribuer à l'amélioration de la pérennité et de la sécurité du système de transport routier. Quant au « Projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest » (Pcao) financé à hauteur de 5,9 milliards de FCFA, il a pour objectif de contribuer à la transformation structurelle de l'économie par la production de biens et services compétitifs à plus haute valeur ajoutée pour assurer la croissance, la création d'emplois qualifiés et durables ainsi que l'augmentation des exportations et des revenus. Il a salué la contribution de l'Ue dans des domaines essentiels au développement économique et social du pays.

Joaquin Gonzalez-Ducay, ambassadeur de l'Ue a évoqué les relations solides de longue date entre l'Ue et le Sénégal. Il a annoncé un appui budgétaire d'un montant de 90 millions d'euros (59 milliards de FCFA) en phase de préparation. Cet appui vise entre autres l'amélioration de l'environnement des affaires.