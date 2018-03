Burkina Faso: PNDES et crise alimentaire - La Troïka des PTF réaffirme son soutien au gouvernement

«Avec le Premier ministre et ses collaborateurs, il était question de la coopération du gouvernement avec les partenaires techniques et financiers que nous sommes pour la mise en œuvre du PNDES à travers un certain nombre de sujets précis concernant le cadre sectoriel de dialogue» a déclaré le président du groupe de la troïka, Jean Lamy à sa sortie d'audience.

A l'écouter, il y en a 14 pour les différents secteurs où il y a d'un côté le gouvernement et de l'autre les partenaires techniques et financiers.

Aussi, un sujet qui était à l'ordre du jour de cette rencontre était celui de la crise alimentaire. «Malheureusement, il y a actuellement dans la partie nord du pays des récoltes insuffisantes qui sont dues à une partie à une pluviométrie insuffisante: des difficultés qui ont été constatées par le comité spécial de sécurité alimentaire la semaine dernière » déplore le président du groupe.

Il a fait savoir qu'à cet effet, il y a eu un appel lancé par le gouvernement afin d'accompagner son plan de réponse élaboré. «Donc, nous partenaires techniques et financiers, avions échangé sur ce point précis pour savoir comment nous pouvons répondre le plus efficacement possible à la situation difficile des crises alimentaires» précise Jean Lamy.

Pour lui, il y a déjà une contribution générale, il y a des possibilités d'appui en urgence, il va y avoir une réponse coordonnée. C'est-à-dire, explique-t-il «il y a une réunion importante qui aura lieu en avril à Rome qui est l'endroit où se réunissent tous les représentants du monde entier qui participent au Programme alimentaire mondial. Le gouvernement burkinabè nous a dit qu'il allait travailler pour qu'il y ait une présentation la plus convaincante possible afin de mobiliser d'ici là des réponses des partenaires techniques et financiers».

Avant la tenue de cette réunion de Rome, conclu le président du groupe de la troïka, Jean Lamy «il y a des procédures de la coordination des partenaires techniques et financiers qui se mettent en place sous la direction des Nations unies en appui au gouvernement burkinabè».