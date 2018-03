Congo-Kinshasa: Habemus Papam !

Qui succédera à Etienne Tshisekedi à la tête de l'Udps après le congrès convoqué à Limete ? Il est difficile pour tout analyste politique de ne pas se poser cette question ce samedi matin. Cette préoccupation a d'ailleurs plusieurs facettes.

Certes, de prime à bord, la curiosité pique pour voir ce remplaçant du Sphinx de Limete qui sera adoubé par les combattants au bastion naturel de l'Udps. Cette venue, faut-il le préciser, devra intervenir dans un climat où le Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre a lâché son verdict quant à savoir laquelle des ailes Udps étaient à considérer comme vraie. Pour rappel, c'est celle dont le siège se situe à la onzième rue, dans la commune de Limete, du côté résidentiel, qui a été certifié orignal. µ

Même si la guéguerre des Udps n'a pas encore dit son épilogue puisqu'un procès est en cours et Loseke Tharcisse, Président délégué de l'Udps/Tshibala, conteste le jugement du CNSA d'Olenghankoy. Cependant, le couronnement attendu ce samedi après le premier jour des travaux du congrès appelé par Jean-Marc Kabund, aura des effets directs et indirects sur toute l'agora politique car, l'homme à remplacer était bien plus que le Président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Oui, il était à quelques degrés près cet opposant général autour de qui les grands enjeux politiques gravitaient.

Et, ainsi, avait une voie qui comptait. Sauf changement de dernière minute, le voile sur le visage de celui qui coiffera désormais l'Udps/Tshisekedi sera levé. Mais, ce dernier saura-t-il porter et même incarner le poids politique d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba ? A défaut de ce nouveau Président de l'Udps, enjeu électoral oblige, un autre peut-il d'ici décembre sortir de l'Opposition pour le faire? A cette question, bien de langues se délient. Rien d'anormal, dans une période pré-électorale aussi agitée que celle dans laquelle se trouve la République Démocratique du Congo, ceux qui cherchent dans l'Opposition l'espoir d'une meilleure gestion du pays après les élections de décembre 2018 scrutent l'horizon dans la quête de l'oiseau rare ; un peu comme les fidèles catholiques fixent à la place Saint Pierre, à Rome, la véranda de la résidence des Papes pour attendre la sortie d'un tout nouveau après vote des cardinaux pour crier "Habemus Papam". L'attente continue.

Ce n'est point, à tout dire, qu'à l'Opposition que les regards sont braqués. Le pouvoir en place est, lui aussi, dans les viseurs. Joseph Kabila Kabange, Président de la République Démocratique du Congo, depuis le 19 décembre 2016, a terminé son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Ainsi, quoiqu'il dirige le pays pour cause de la non-existence d'un Président Elu avec qui faire la remise-reprise, il est frappé, jusque-là, eu égards aux lois du pays, d'inéligibilité pour ces prochaines élections dites irréversibles à présent notamment, par sa propre personne. La donne est assez compréhensible, si ailleurs c'est un remplaçant qui est attendu, ici, c'est un dauphin qui devra être candidat à la présidentielle qui fait l'objet des cent pas des politiques dans les couloirs et antichambres. Donc, à la mouvance autant qu'à l'Opposition, l'opinion guette un joker d'ici décembre pour dire "Habemus Papam".