Congo-Kinshasa: Les Léopards U-17 s'en vont à la conquête de l'Uniffac !

*L'équipe nationale de football de moins de 17 ans quitte le pays ce dimanche 1er avril, à destination de Limbe, au Cameroun.

Les Léopards cadets vont prendre part au tournoi de l'Union des Fédérations de Football d'Afrique Centrale (UNIFFAC), prévu du 5 au 15 avril, à Limbe, au Cameroun. Le tournoi regroupera 8 nations ; à savoir : le Cameroun, le Gabon, la RCA, le Congo, la RD Congo, la Guinée-équatoriale, le Tchad et le Sao Tomé et Principe.

Les Congolais se sont préparés sur place à Kinshasa, sous la supervision du coach Eric Tshibasu, secondé Par Robert Kidiaba comme entraineur des gardiens. Les U-17 congolais ont joué mercredi 28 mars, un grand match amical contre MK, match qu'ils ont perdu par un score net de 0 but 2, soit un but par mi-temps. Eric Tshibasu s'est dit content de cette préparation, et met le cap à la conquête de ce tournoi.

Sur place au Cameroun, le nouvel exécutif de l'Uniffac a ouvert les activités de cette compétition hier 29 mars. Les délégations attendues à Yaoundé sont le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Congo, la Centrafrique, Sao Tome et Principe, le Tchad, et le tenant du titre, la RD Congo. L'Edition 2018 s'annonce palpitante comme celle de 2016. Elle se joue au stade militaire et Omnisports Ahmadou Ahidjo à Yaoundé. L'équipe camerounaise est entrée en stage le 27 mars dernier.