Congo-Kinshasa: Linafoot - Sanga Balende gifle Vclub au stade des Martyrs 2-0

*Le système de jeu de l'As Vclub est en panne. L'équipe de Bana Mbongo a été battue par Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, jeudi 29 mars, au stade des Martyrs de la Pentecôte, pour le compte de la deuxième journée de la phase de play-off du championnat national. A la première journée, Vclub a eu la chance de battre AC Rangers, pourtant son bourreau, sur la marque de 2 buts à 0. La prochaine sortie, le 2 avril, Vclub recevra Fc Mont Bleu, match avancé de la 4ème journée.

Contre l'As Vclub, les Sang et Or de Mbuji-Mayi ont ouvert le score à la 3ème minute par Lusiela Mande. Un but têtu qui est resté perché jusqu'à la fin de la première période, en dépit de plusieurs assauts des Moscovites qui ont dominé cette première mi-temps. A la reprise, les coéquipiers de Nelson Munganga Omba passeront à la vitesse supérieure, en allant au delà du même rythme de jeu, mais sans succès. Jean-Marc Makusu et Muloko Ducapel voient de temps en temps le poteau adverse, mais ne marquent pas. Le gardien Kalambayi de Sanga Balende sort son grand jeu. Alors que les Vclubiens gardaient encore l'espoir de ne marquant même vers la fin, Sanga Balende joue à la contre-attaque, et alourdit le score, un but signé Isaac Amoha de nationalité ghanéenne. L'on joue la 79ème minute. Florent Ibenge décide de jouer le va-tout, il sort son grand coaching, à la quête de deux buts en l'espace de dix minutes, malheureusement les buts ne viendront pas.

L'arbitre donne encore 5 minutes en termes de récupération. Ibenge et ses poulains se jettent, se battent, et ils en sortent sans but, rien, rien du tout. Vclub tombe devant son public avec deux gifles de Sa Majesté Sanga Baleende. L'équipe de Mbuji-Mayi aligné alors deux victoires, toutes à l'extérieure. A sa première sortie dans cette phase de play-off, Sanga Balende a battu JS Groupe Bazono à Lubumbashi (1-3). Le 2 avril, Sanga Balende jouera l'As Dragons, à Kinshasa, son troisième match à l'extérieure, avant de regagner son fief pour recevoir AC Rangers, le 7 avril. Au premier match hier jeudi au stade des Martyrs, AC Rangers a battu CS Don Bosco (1-0). But de Nzali Bossu à la 36ème minute. Après deux défaites face notamment à l'As Vclub (0-2) et Maniema Union (0-1), AC Rangers a signé sa première victoire.

Au classement, Sanga Balende prend provisoirement la tête du classement partiel avec 6 points devant Don Bosco, Lupopo et Dauphin Noir 4 points chacun ; Mazembe, DCMP et Maniema Union qui n'ont disputé qu'une seule sortie suivent avec 3 points à égalité avec Mont Bleu qui a déjà trois matchs à son actif. Les deux équipes mal classées sont Bazano avec un point et Dragons Bilima zéro.

As Dragons ne se retrouve pas !

L'As Dragons Bilima qui retrouve la phase de play-off au tant d'années après, n'y voit que feu. Les Montres viennent d'aligner trois défaites en trois sorties. Mazembe et Don Bosco l'ont battu à Lubumbashi, et Lupopo l'a suivi jusqu'à Kinshasa. Le 2 avril prochain, ne lui permettra pas du tout.

Le 1er avril

-Dcmp - As Dauphin noir

-Groupe Bazono - Fc Saint Lupopo

Le 2 avril

-TP Mazembe - Don Bosco

-As Dragons - Sanga Balende

-As Vclub - Fc Mont Bleu

Le 4 avril

-St Eloi Lupopo - Rangers

-As Maniema Union - As Dauphin noir

Le 5 avril

-Groupe Bazano - TP Mazembe

Le 7 avril

-Sanga Balende - AC Rangers

Le 10 avril

-Sanga Balende - TP Mazembe

-As Maniema Union - As Dragons Bilima

-FC Mont Bleu - AC Rangers

-As Dauphin noir - As Vclub

-Dcmp - Groupe Bazano.

Guy Elongo