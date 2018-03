Congo-Kinshasa: Le comité exécutif Pprd/Lukunga présenté. 2018 - Ramazani Shadary promet la chicotte électorale

Pour le secrétaire permanent du Pprd et son Gouvernement de combat, l'heure n'est propice qu'à une chose : être sur terrain. Après la Tshangu et la Funa, dans cet élan, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie -Pprd- a résolu de s'attaquer au district de la Lukunga. Ayant en son sein les communes de Gombe, Ngaliema, Lingwala, Kinshasa, Barumbu, Mont- Ngafula et Kintambo, il faut dire que ce n'est pas un coin à négliger.

De la sorte, suite à une mobilisation visiblement forte de toutes les bases, l'amphithéâtre du théâtre de verdure, vendredi 30 mars 2018, a été, dès 13 heures, noir de monde à l'occasion de la matinée politique du Pprd ayant pour but l'installation du nouveau comité exécutif de cette formation politique dans cette portion importante de la capitale de la RDC. Ramazani Shadary, dans un coup d'éclat, a fait son entrée muni d'un pain communément appelé "Kanga Journée à Kinshasa ". Il sied de rappeler que lors de la dernière réunion à la Funa, à la place Ymca, la population avait demandé que ce pain, passé de 200 FC à 300 FC, ait à reprendre son prix d'antan.

Donc, par cet acte, le SP du Pprd a voulu marquer qu'il est avec les kinois pour plaider en leur faveur puisqu'effectivement, vendredi matin, cette denrée est revenu à son prix habituel. "Sikoyo dollar il faut ekita (maintenant le dollar doit baisser ndlr) ", a-t-il garanti suite aux nouvelles demandes des militants sur ce dossier qui frappe de plein fouet les congolais. Avant de procéder à l'installation de Champion Mopanga, tout frais secrétaire Pprd/Lukunga, et ses subalternes, Emmanuel Ramazani Shadary a promis la chocotte électorale aux adversaires de ce parti (et de la MP) lors des prochaines élections.

Emmanuel Ramazani Shadary ne perd pas une seule minute pour mettre son parti en ordre de bataille, commente 7sur7.cd suite aux installations incessantes des comités exécutifs par le SP du Pprd. Vendredi 30 mars, le Secrétaire Permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a procédé à l'installation du nouveau comité provincial du district de Lukunga à Kinshasa. Ce, après l'étape de Tshangu et Funa. Champion Mopanga a été nommé secrétaire provincial du PPRD Lukunga et aura une équipe composée de Sapu Kalimasi, Papy Tamba...

Sur place et en présence de plusieurs cadres du parti dont Néhémie Mwilanya, Directeur du Cabinet de Joseph Kabila, Ramazani Shadary a aussi installé les présidents PPRD de toutes les communes de Lukunga : Ngaliema, Barumbu, Lingwala, Mont-Ngafula... Le PPRD semble avoir une longueur d'avance sur ses adversaires politiques dans cette course pour la conservation du pouvoir pour les uns et la conquête de l'impérium pour les autres.

Chicotte

Moïse Katumbi Chapwe continue à essuyer les critiques de la Majorité présidentielle, surtout sur l'affaire de sa nationalité supposée italienne. En effet, pour une troisième fois, lors d'une énième installation d'un comité exécutif provincial à Kinshasa, le Pprd Ramazani Shadary a manifesté l'attitude de ne point vouloir entendre parler de près ou de loin de la candidature de celui qu'il qualifie d'italien. «Nous au PPRD, nous nous préparons pour gagner les élections à tous les niveaux. Nous disons non aux italiens, un italien, pour avoir dirigé une simple province veut aujourd'hui être candidat, il n'a pas d'argent, l'argent qu'il a appartient aux partenaires... », a-t-il déclaré. «Vous les futurs candidats PPRD vous aurez l'argent, nous allons vous donner l'argent pour la campagne.

Nous avons des Députés, Sénateurs, Ministres et autres dont l'initiateur du parti qui contribue en tant que cadres du parti. C'est de là que vient notre financement», a-t-il eu à préciser. Pour Emmanuel Ramazani Shadary, la plateforme électorale "Ensemble pour le changement du Congo ", créée par Katumbi, n'est pas de taille face à un parti implanté et à flot comme le Pprd. D'où, promet-il le fouettage, mieux la chicote électorale lors des joutes de décembre 2018.