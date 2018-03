Congo-Kinshasa: Loseke rejette la décision du CNSA. Udps - La vraie bataille se poursuit !

Traits tirés sur le visage et sur fond d'un ton ferme, Tharcisse Loseke, parlant au nom de l'Udps pro-Tshibala, a promis hier, vendredi 30 mars 2018, lors d'un point de presse, d'aller jusqu'au bout des actions judiciaires engagées devant les Cours et Tribunaux.

Au passage, il a dénoncé l'interprétation biaisée et confuse de l'article 26 des anciens statuts de l'Udps qui, selon lui, parlait du Directoire et non d'un seul membre du Directoire auquel le CNSA devrait attribuer abusivement les compétences de présider à la destinée de l'Udps, après le décès, depuis le 1er février 2017, à Bruxelles, d'Etienne Tshisekedi.

Loseke a soutenu, en outre, que l'Udps dont il est le Président Délégué n'a jamais saisi le CNSA au sujet d'un quelconque dédoublement qui, à son avis, n'existe même pas.

D'ailleurs, il s'est dit surpris de constater que le CNSA est resté, plutôt, silencieux sur le délai de 30 jours prescrit pour pourvoir à la vacance à la tête de l'Udps, en cas de décès de son Président.

Dans ses explications, il a rappelé que cet article 26 concerne l'Udps, dans sa configuration actuelle avec ses statuts revus, actualisés et notariés. Ce qui n'a rien à avoir avec l'Udps/Tshisekedi qui n'aurait, à l'en croire, ni de statuts, ni d'existence légale.

Donc, dans sa lecture des faits, l'Udps/Tshisekedi a été remplacée par l'Udps tout court, après le Congrès de décembre 2017. Y revenir serait la meilleure façon d'inventer le fil au beurre, pour recréer juridiquement un parti dont l'histoire a, pourtant, évolué.

Qui plus, Loseke évoque l'illisibilité du document du CNSA. Tantôt, c'est comme un procès verbal. Tantôt, c'est comme un compte rendu. Puis, après tout, c'est comme une décision qui se termine par des recommandations sans en indiquer, malheureusement, la structure devant assurer son exécution. Ainsi, croit-il, la forme est édulcorée. Quant au fond, Loseke accuse le CNSA d'usurpation du pouvoir et d'avoir dépassé les bornes tracées par l'Accord de la Saint Sylvestre, en voulant trancher, désespérément, des conflits qui relèvent, normalement, de la compétence des Cours et Tribunaux.

En clair, Loseke, tirant la conclusion, réaffirme que le CNSA a délibérément violé le chapitre 5 point 4 de l'Accord de la Saint Sylvestre qui stipule que : « les parties prenantes demandent au ministère ayant l'intérieur et la sécurité dans ses attributions de s'abstenir de se mêler de quelle que manière que ce soit ou d'arbitrer les conflits internes des partis qui relèvent des cours et tribunaux d'une part , et d'instruire les autorités territoriales d'éviter toutes les entraves aux activités des organisations politiques dans leurs juridictions respectives».

Enfin, à propos du Congrès dont les assises se clôturent aujourd'hui à Limete a été convoqué dans l'illégalité. «Toutes les décisions qui sortiront de ce congrès seront nulles et de nul effet. Car, nous avons suffisamment démontré que ce Monsieur Jean-Marc Kabund n'a ni qualité, ni titre», déclare-t-il.