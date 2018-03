Congo-Kinshasa: Portrait de Donat Munyahu

communiqué de presse

J'ai, à plusieurs reprises, entendu parler de notre collègue, en de bons termes, par le personnel de la Radio Okapi, dont il organise le transport, à toute heure du jour comme de la nuit.

Ces derniers ne tarissent pas d'éloges sur sa capacité à trouver des solutions à leurs besoins de déplacement: « Donat, » dit l'un d'eux, « il peut être à Matadi et gérer le transport d'un présentateur du journal qui, faute de moyen de déplacement, n'aurait pas pu effectuer sa tâche, sans l'intervention de Donat.» Comment ça, ai-je demandé, il a le don d'ubiquité ? « Non il est juste tellement investi dans son travail, qu'il garde son téléphone et son talkie nuit et jour allumés. »

Ce super héros est le Chef du Dispatch à la Radio Okapi, au sein de la Division de la Communication stratégique et de l'Information publique de la MONUSCO. Son travail principal consiste en l'organisation et la coordination de toutes les courses, tant de ramassage et dépôt du personnel de la Radio que des reportages sur terrain ; et ça, sans compter les autres tâches secondaires, dont les planifications des congés annuels de ses collègues, les rotations mensuelles de travail, le rapport mensuel de transport, les planifications hebdomadaires des courses de ramassage et le rapport journalier des véhicules de reportage. On peut dire qu'avec toutes ces tâches, Donat a de quoi faire. C'est la raison pour laquelle on le voit toujours, la mine sérieuse, investi et concentré dans tout ce qu'il fait.