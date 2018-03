Cote d'Ivoire: "Paquinou" du Bélier à Yamoussoukro - Les festivités ont commencé

« Le seul héritage que le président Houphouët nous a laissé, c'est le vivre ensemble. Merci à tous d'être venus si nombreux », a-t-il indiqué avant de saluer la contribution de Serges Bilé pour ses recherches portant sur les frères et sœurs d'origine ivoirienne déportés en Guyane et aux Antilles.

Aux festivaliers amassés le long du boulevard Mamie Adjoua, en face de l'hôtel de ville, Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Conseil régional du Bélier et initiateur de Paquinou a qualifié l'édition 2018, de Paquinou Royal et de retrouvailles fraternelles, eu égard à la présence distinguée des rois venus des peuples Agni, Abouré et N'zima.

Paquinou du Bélier, c'est reparti depuis le 29 mars, pour l'acte 5 à Yamoussoukro. Mais cette fois, à la Place Jean Paul 2, et non en bordure du lac Blimobo, situé en face de l'église Cma.

