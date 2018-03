Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Le ministère sensibilise pour la Pâques

Durant la Pâques en 2017, 292 accidents s'étaient produits, entraînant la mort de 34 personnes et plus de 460 blessés, et représentant 3% des sinistres de l'année.

En cette période pascale, le ministère des Transports veut prévenir les accidents de circulation, parfois mortels et aux conséquences économiques graves. Depuis le vendredi 30 mars, sur la route de Grand-Bassam, Amadou Koné, en charge de ce département, a officiellement lancé la campagne de sensibilisation intensive à la sécurité routière.

Avec lui, le ministre des Infrastructures économiques, Amédé Kouakou. Cette campagne qui a pour thème « La sécurité routière dans le transport interurbain de personnes » prendra fin le 8 avril.

Les fêtes pascales constituent, en effet, une période de déplacements massifs de la population sur le territoire national. « C'est donc un temps de risques accrus d'accidents de la circulation routière », fait remarquer le ministre des Transports.

L'an dernier, 11 743 accidents corporels ont été enregistrés, entraînant le décès de 1 275 personnes et 17 969 blessés. Durant la semaine pascale, 292 accidents (136 à l'intérieur et 156 à Abidjan) s'étaient produits, entraînant la mort de 34 personnes et plus de 460 blessés. Ces accidents qui sont dus pour la plupart à l'excès de vitesse, l'imprudence du conducteur et du piéton, à la consommation de stupéfiants concernant les chauffeurs, ont représenté 3% des sinistres durant l'année 2017.

En 2015 par exemple, le coût économique des accidents était estimé à 100 milliards de FCfa (0,5% du Pib), selon le ministère du Plan et du Développement. « L'accident n'étant pas une fatalité mais une question de responsabilité, il peut être stoppé. Cela est possible en agissant notamment sur le facteur humain qui est responsable de 95% des accidents », se convainc Amadou Koné.

Un radar fixe automatique installé

Au cours de ce lancement, un radar fixe automatique de dernière génération a officiellement été mis en service. Le gouvernement entend le déployer sur l'ensemble du territoire progressivement.

Pour 2018, le ministère en charge des Transports a placé l'année sous le signe de la sécurité routière. Cette initiative se traduit, entre autres, par le renforcement des capacités des gestionnaires et conducteurs, le rajeunissement et le renouvellement du parc automobile, le suivi des auto-écoles, la couverture du pays par des radars fixes automatiques, la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance.