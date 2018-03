Cote d'Ivoire: Ligue 1 (19e journée) - Afad - WAC, duel à mort

Pour beaucoup, le Wac mérite mieux que cette huitième place. Voilà pourquoi le coach Abi Yao et sa troupe ont décidé de retrousser leurs manches afin de refaire leur retard et pourquoi pas accrocher une place qualificative pour une des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (Caf) la saison prochaine. En tout cas, Diallo Kouassi, le capitaine des Guêpes et ses partenaires n'ont plus l'intention de s'en laisser conter.

La rencontre qui compte pour la 19e journée de la Ligue 1 sent la poudre. En effet, les deux formations n'ont plus gagné de match depuis au moins trois journées. L'Afad est classée 4e au classement provisoire, avec 27 points.

