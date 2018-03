Cote d'Ivoire: Aménagement du VITIB - L'Etat ivoirien a investi 18 milliards de FCFA

« Cette initiative de l'Etat de Côte d'Ivoire qui a pour objectif de transformer l'économie ivoirienne, va permettre de créer plus de 20 000 emplois permanents. Ce projet qui sera bâti sur un site de 600ha présente plus d'opportunités d'investissements. Ainsi, nous devons tous prendre à bras le corps ce projet qui va mettre le pays sur les rails de l'émergence », a-t-il indiqué.

C'était lors de la réunion du conseil municipal de Grand-Bassam tenue le 28 mars, à la salle Jean-Baptiste Mockey. En effet, il a profité de cette rencontre pour présenter le projet de la zone franche et les bénéfices que tirent la Côte d'Ivoire et les populations du Sud-Comoé.

